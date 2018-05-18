Скрипаля выписали из больницы Солсбери

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого ранее допросили британские следователи, выписали из больницы. Об этом в пятницу сообщила Национальная служба здравоохранения Англии, сообщает ТАСС.

"Сергей Скрипаль выписан из больницы города Солсбери", – говорится в сообщении медицинского учреждения.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Чешский президент Милош Земан настаивает, что его страна тестировала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Однако, Минобороны Чехии утверждает, что в стране не тестировали и не производили "Новичок".