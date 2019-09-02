Смертельное ДТП со школьниками в Польше: 30 пострадавших

Сначала автобус с подростками столкнулся лоб в лоб с грузовиком, а потом протаранил легковушку

Фото: miastons.pl

Спустя менее месяца после столкновения автобусов в Польше на юге страны случилась крупная дорожная авария, в результате которой один человек погиб и почти три десятка пострадали.

По данным RMF24, ДТП произошло возле населенного пункта Свинярск в Малопольском воеводстве автобус со школьниками столкнулся с грузовиком и легковушкой.

Авария случилась, когда грузовика выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб с рейсовым автобусом, который в свою очередь протаранил легковой автомобиль.

В автобусе находились преимущественно подростки 16-17 лет, которые возвращались с учебы.

В результате аварии 85-летний пассажир автобуса погиб и еще 29 человек пострадали, из них 22 – дети. Десять потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Для госпитализации были задействованы три спасательных вертолета.

Напомним, в июне между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицкий на западе Польши произошло ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины.

А за несколько дней до этого на северо-западе страны случилась массовая дорожная авария, в результате которой погибли не менее шести человек и еще несколько пострадали.

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