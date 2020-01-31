В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за минуты

Первая партия наборов уже используется в наиболее сильно пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса разработан в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу. Как сообщает в пятницу агентство xinhua со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям, набор позволяет получать результат в течение 8-15 минут.

Экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен при транспортировке.

Соответствующий набор для быстрого проведения анализа на выявление вируса разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси. Производство экспресс-теста уже началось. На данном этапе его объемов достаточно, чтобы провести анализы у порядка 4 тыс. человек в день. Первая партия этих наборов уже используется в наиболее сильно пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй.

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Ранее сообщалось, что власти Китая ужесточают меры борьбы с коронавирусом.

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Согласно последним данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли.

Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, заражения коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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