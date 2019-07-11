Смертельный шторм на греческом курорте: жуткие фото и видео последствий

Для ликвидации последствий стихии на острове Халкидики правительство задействовало армию





















Помимо шести человек, которые погибли в результате сильнейшего шторма на севере Греции, более сотни пострадали, в большинстве своем – из-за падения деревьев и прочих объектов.

Для ликвидации ущерба от удара стихии на острове Халкидики греческие власти решили задействовать армию.

В частности, была отправлена спецтехника. Кроме того, населенным пунктам, которые остались без света, предоставят генераторы, которые будут работать до тех пор, пока не восстановят электроснабжение.

Официальный представитель правительства Стелиос Пецас обещает, что электроснабжение будет восстановлено не позднее субботы, 13 июля.

Напомним, что шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций.

Как мы писали, кроме Греции, мощные ливни также обрушились на этой неделе и на итальянскую провинцию Равенна. Ураган нанес ущерб местным приморским городкам, повалив множество деревьев и разрушив десятки автомобилей.

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