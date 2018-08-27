Глава МИД Австрии упала в обморок – СМИ

Сегодня, 16:25

Ее представитель Томас Шнелль отметил, что Кнайсль оказали медицинскую помощь

Фото: AFP
Фото: AFP

Карин Кнайсль, глава внешнеполитического ведомства Австрии, упала в обморок во время Европейского форума, проходившего в городе Альпбах. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

Очевидцы утверждают, что какое-то время министр пребывала без сознания. Ее представитель Томас Шнелль отметил, что Кнайсль оказали медицинскую помощь, после чего она отдыхала в своем гостиничном номере.

Ранее мы писали, что приглашение президента РФ Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и его танцы с молодой свидетельствуют о том, что Вена продемонстрировать свою лояльность к Кремлю, виновному в смерти тысяч украинцев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил 18 августа свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

В свою очередь на днях канцлер Австрии Себастьян Курц сделал четкое заявление по визиту Путина. Он отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога.
Россия, Австрия, обморок, МИД Германии

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