СМИ узнали о состоянии Скрипаля и его дочери

Умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой

В решении Британского суда говорится, что Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильными снотворными, говорится, что их умственные способности могут оказаться под угрозой неизвестной степени из-за атаки нервно-паралитических веществ.

Точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, но тесты показывают, что их ментальные показатели могут быть ослаблены, пояснил судья.

Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.