СМИ выяснили, как Меркель может "наказать" Путина за отравление Навального

Ситуация вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального ухудшила отношение немецкого канцлера Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Меркель.

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"Поскольку лидер российской оппозиции Алексей Навальный лежит в искусственной коме всего в нескольких минутах от офиса Ангелы Меркель в Берлине, канцлер Германии не знает, что делать с Владимиром Путиным. По словам двух официальных лиц, знакомых с ее мнением, которые попросили не называть своего имени, немецкий лидер – ключевой канал связи российского президента с Западом – разочарована тем, что Путин не проявил гибкости в этом деле", – пишет агентство.

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Хотя Меркель склонна тщательно выбирать язык, ее тон в отношении России стал жестче. Менее чем через два часа после того, как врачи в Берлине определили, что Навальный был отравлен, Меркель потребовала от Путина"в срочном порядке полностью расследовать этот акт" и выявить причастных к этому.

По словам официальных лиц, скорость, с которой она ответила, должна была дать Кремлю сигнал о том, насколько серьезно Меркель относится к этому вопросу.

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Доверие между Меркель и Путиным находится на рекордно низком уровне. Их отношения начали ухудшаться после незаконной оккупации Россией Крыма и начала агрессии на Донбассе.

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"Если трение достигнет пика, такие проекты, как газопровод "Северный поток – 2", который правительство Меркель защищало перед лицом резкой критики со стороны США и стран-членов ЕС, могут оказаться под угрозой", - пишет агентство.

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Как известно, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии.

В Кремле утверждают, что не видят оснований для начала расследования.

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