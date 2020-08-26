США предложили помощь в расследовании отравления Навального

Если подтвердится предварительная версия германских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, США готовы оказать помощь в проведении тщательного расследования, к которому ранее призвал Россию Европейский союз. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Реклама

Помпео уверен, что семья Навального и российский народ "заслуживают проведения полного и прозрачного расследования и привлечения к ответственности причастных к этому делу".

В то же время вечером 25 августа Департамент информации и печати МИД России сообщил, что замгоссекретаря США Стивен Биган во время встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым также пообещал принять меры, если подтвердится намеренное отравление Навального.

"В случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", - передают слова Бигана в МИД России.

В тренде Как в Минске спецназ подстрелил журналистку: опубликовано видео

Напомним, помимо Европейского Союза провести открытое расследование и наказать виновных в отравлении оппозиционера Алексея Навального призвала Россию и канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел этой страны Хайко Маас.

Реклама

В ответ в Кремле заявили, что пока не видят оснований для начала уголовного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Видео: Mash

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама