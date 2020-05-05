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Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу

5 мая, 17:11

Татьяна Очеретяна

Италия получила помощь не только от России, а от множества стран

После того, как Россия "выставила счет" Италии за гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, страна не изменят свою внешнюю политику. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет La Stampa.

"Италия в момент крайней необходимости обратилась за помощью и получила ее от многих стран. Среди них были также Китай и Россия. Мы управляли этой помощью в полной прозрачности как по отношению к нашему общественному мнению, так и по отношению к нашим союзникам", – сказал Конте.

Также он напомнил, что США тоже предоставили 100 млн долларов помощи Италии.

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"Что касается геополитики тех, кто получил помощь, то я могу подтвердить, что наша внешняя политика сегодня идентична вчерашней", – заявил Конте.

"Гуманитарная поддержка – это одно дело, альянсы – совсем другое. И это не обсуждается. Мы были и остаемся на европейский и евроатлантической орбите", – добавил он.

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Раньше мы отмечали, что 80% российских гуманитарных поставок были "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии в рамках борьбы с COVID-19.

Более того, одна из самых популярных и печатаемых газет Италии – La Stampa – обвинила Россию в давлении из-за материалов о бесполезности гуманитарной помощи, которую Москва предоставила Риму.

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Также смотрите видео, как РФ отправляла в Италию гумпомощь:

Видео: Reuters

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Россия Италия внешняя политика коронавирус гуманитарная помощь

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