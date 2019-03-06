Собирался напасть на парламент без причины: в Польше задержан "террорист"

Подозреваемый отправлял мэрам городов письма с угрозами и требовал, чтоб они ушли в отставку

Фото: Pixabay

Собирался напасть на парламент без причины: в Польше задержан "террорист" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc2/ad5/5c7fc2ad5e67e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc2/ad5/5c7fc2ad5e67e.jpg 2019-03-06T14:58:00+02:00 Евросоюз Подозреваемый отправлял мэрам городов письма с угрозами и требовал, чтоб они ушли в отставку

Полиция Польши предотвратила вероятную атаку на здание парламента, которое одинокий злоумышленник планировал совершить в марте.

Как сообщили в правоохранительных органах, 28-летний Пшемыслав М. лично сознался в своих намерениях после задержания. Впрочем, объяснить свою мотивацию он не смог.

Кроме того, он рассылал градоначальникам крупных населенных пунктов письма с угрозами, требуя у них сложить свои полномочия. Одно из таких посланий получил и экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

Во время обысков в съемной квартире обвиняемого следователи обнаружили ножи, бутафорские пистолеты и противогаз.

За совершенные правонарушения задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 14 января скончался мэр польского Гданьска Павел Адамович – его во время выступления на концерте атаковал мужчина с ножом. В его день его убийства и три следующих дня в Варшаве был объявлен траур, а день похорон президент Анджей Дуда объявил общенациональный траур.

Позже стало известно о том, что убийца вынашивал куда более глобальный план – полиция подозревает, что он готовил покушение на главу государства. Сразу после освобождения из тюрьмы, где он провел 5,5 лет за ограбление банков, прежде чем увидеться с родными, убийца отправился в Варшаву и поздно ночью пытался проникнуть в президентскую резиденцию.

Как сообщалось, после случившегося полицейские задержали также 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал гибелью и самому президенту Дуде.

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