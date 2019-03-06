Собирался напасть на парламент без причины: в Польше задержан "террорист"
Подозреваемый отправлял мэрам городов письма с угрозами и требовал, чтоб они ушли в отставку
Полиция Польши предотвратила вероятную атаку на здание парламента, которое одинокий злоумышленник планировал совершить в марте.
Как сообщили в правоохранительных органах, 28-летний Пшемыслав М. лично сознался в своих намерениях после задержания. Впрочем, объяснить свою мотивацию он не смог.
Кроме того, он рассылал градоначальникам крупных населенных пунктов письма с угрозами, требуя у них сложить свои полномочия. Одно из таких посланий получил и экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.
Во время обысков в съемной квартире обвиняемого следователи обнаружили ножи, бутафорские пистолеты и противогаз.
За совершенные правонарушения задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, 14 января скончался мэр польского Гданьска Павел Адамович – его во время выступления на концерте атаковал мужчина с ножом. В его день его убийства и три следующих дня в Варшаве был объявлен траур, а день похорон президент Анджей Дуда объявил общенациональный траур.
Позже стало известно о том, что убийца вынашивал куда более глобальный план – полиция подозревает, что он готовил покушение на главу государства. Сразу после освобождения из тюрьмы, где он провел 5,5 лет за ограбление банков, прежде чем увидеться с родными, убийца отправился в Варшаву и поздно ночью пытался проникнуть в президентскую резиденцию.
Как сообщалось, после случившегося полицейские задержали также 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал гибелью и самому президенту Дуде.
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