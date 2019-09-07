Состояние Ангелы Меркель: в сети активно обсуждают здоровье канцлера

В сети активно обсуждают состояние здоровья канцлера Германии Ангелы Меркель. Пользователи предполагают, что она или переутомилась, или приболела.

Так, во время визита в Китай политик держалась бодро, но даже не встала во время исполнения гимна, как и в прошлом месяце на встрече с президентом Литвы в Берлине.

Настоящую обеспокоенность состояние Меркель вызвало в начале лета, когда она принимала в Германии украинского президента Владимира Зеленского. Тогда канцлер Германии заметно дрожала. После того, как ее атаковали вопросами журналисты, она успокоила, что с ее здоровьем все хорошо.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины. И пригласила его в Берлин. Она выразила надежду на сотрудничество с Украиной по многим вопросам и ожидает реформ от нового главы украинского правительства.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель все еще не собирается занимать политические посты после завершения своей каденции в 2021 году.

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Меркель подчеркнула актуальность намерения, оглашенного ею в конце прошлого года, когда она объявила, что покидает пост председателя Христианско-демократического союза, но доработает до конца свой четвертый канцлерский срок.

Напомним, что новым главой ХДС на съезде партии выбрали верную сторонницу Ангелы Меркель, генерального секретаря политической силы Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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