Совет ЕС утвердил блок экстренных мер для "жесткого" Brexit

Данные меры будут применены на следующий день после выхода Великобритании из ЕС в случае отсутствия соглашения

Фото: AFP

Совет ЕС утвердил блок экстренных мер для "жесткого" Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4cb/787/5c44cb787342f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4cb/787/5c44cb787342f.jpg 2019-03-19T12:26:00+02:00 Евросоюз Данные меры будут применены на следующий день после выхода Великобритании из ЕС в случае отсутствия соглашения

Совет ЕС утвердил во вторник блок экстренных мер, которые будут регулировать отношения с Великобританией в случае выхода Соединенного Королевства из объединения (Brexit) без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Меры будут действовать в сфере социальной защиты, трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и студенческих обменов.

"Данные меры вступят в силу на следующий день после публикации (в Официальном журнале ЕС) и будут применены на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза в случае отсутствия соглашения", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не собирается повторно выносить на голосование Палаты общин соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза при отсутствии его достаточной поддержки.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

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