Спецоперация РФ с убийством в Берлине: в Минобороны ФРГ требуют наказать Москву

Между Берлином и Москвой назревает дипломатический скандал из-за резонансного убийства чеченца

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: facebook.com/Annegret.KrampKarrenbauer

Канцлер Германии уже готовит президент РФ Владимиру Путину неприятный разговор, а теперь министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр просит принять меры в отношении России, спецслужбы которой подозреваются в убийстве чеченца в Берлине.

Об этом сообщает DW.

Походе высылкой дипломатов скандал не ограничится. По ее словам, Берлин должен четко отреагировать на действия россиян.

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"Мы будем на уровне федерального правительства проводить консультации по поводу дальнейшей реакции и принимать соответствующие решения. Российская сторона должна, наконец, внести свой вклад в расследование этого преступления", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Как сообщали новости "Сегодня", Германия выслала двух российских дипломатов. Поводом для такого решения стало резонансное убийство гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили – 40-летного этнического чеченца застрелили в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа.

Позже появилась реакция России на высылку дипломатов. Москва грозится принять аналогичные меры в отношении сотрудников посольства ФРГ. Выразив разочарование из-за объявления двух дипломатов персонами нон грата, в МИД РФ назвали это "безосновательным и недружественным" шагом.

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