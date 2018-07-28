Спецслужбы назвали истинные причины пожара в Греции

Причиной пожара в Греции, который уже унесли жизни 87 человек, по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, оказалась халатность, а не умышленный поджог, как заявляют чиновники. Об этом сообщает Ekаthimerini.

Расследование в Дау Педели, где начался лесной пожар, свидетельствует о том, что его причиной, скорее всего, стала халатность местного жителя, который зажег костер из дров и веток.

Властям известно его имя. Мужчина уверяет, что он сделал все, чтобы предотвратить возможное распространение огня – обложил камнями место для костра и сильно залил водой остатки ветвей.

Вместе с тем, следователи также обнаружили, что два других пожара в ночь на понедельник на проселочной дороге возле Неа Макри могут быть следствием умышленного поджогом. В частности, нашлись очевидцы, которые видели мужчину, который поджигал костер возле дороги.

Ранее заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил, что лесные пожары могли быть вызваны умышленными поджогами.

Как сообщалось, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.