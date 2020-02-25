Среди заболевших коронавирусом в Италии нет граждан Украины – посол

Карантин введен в 11 городах двух провинций - Падуя и Коллоди

Среди всех 229 инфицированных коронавирусом в Италии нет граждан Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Среди всех 229 лиц (инфицированных коронавирусом в Италии – Ред.) нет украинских граждан. В посольства или генеральные консульства украинские граждане не обращались", – сказал он.

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Посольство установило оперативную связь со штабами в двух провинциях, где введен карантин. При этом он уточнил, что карантин введен в 11 городах двух провинций – Падуя и Коллоди. Посольство работает с региональными властями регионов Ломбардия и Венето.

В связи с предписанием префекта Милана в генеральном консульстве Украины в Милане прием граждан Украины будет проводиться только в первоочередных делах.

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"Именно на требование сегодня мы получили предписание префекта Милана с тем, чтобы временно ограничить прием граждан. Мы вводим также оперативную работу по приему украинских граждан в генеральном консульстве в Милане только в первоочередных делах. Речь идет о потере документов, оформлении выезда на родину, если надо срочно оформить. Речь идет о других срочных делах, (в случае которых – Ред.) консульские услуги будут предоставляться в полном объеме нашим гражданам", – сообщил дипломат.

Напомним, что, по последней информации, в Италии насчитывается не менее 230 зараженных коронавирусом COVID-19, шестеро из них скончались – причем трое умерли с начала суток. Более двух десятков пациентов выздоровели.

На этом фоне МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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