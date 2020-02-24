МИД призвал украинцев не ехать в Италию и Иран: в чем причина

На фоне вспышки коронавируса COVID-19 еще в двух государствах помимо Китая – в Италии и Иране – украинцам рекомендовали не ездить в эти страны.

В частности, 24 февраля консульская служба Министерства иностранных дел призвала граждан воздержаться от поездок в итальянские регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурса friend.mfa.gov.ua", – говорится в сообщении.

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Тех, кто все же поедет в Италию или находится там сейчас, просят следить за рекомендациями, разработанными МИД. Стоит отметить, что в этой стране зафиксировано уже более двух сотен случаев заражения коронавирусной инфекцией, а четверо инфицированных скончались.

Кроме того, гражданам напомнили о том, что власти Ирана просят отменить или отложить необязательные поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилян. Кроме того, в стране закрыли школы, университеты, спортивные и культурные учреждения.

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"Гражданам Украины, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется следовать указаниям иранских властей, проявлять максимальную бдительность и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны, а также избегать скоплений людей и мест массового их собраний", – говорится в сообщении.

Украинцев в Иране просят сообщить о своем местонахождении в посольство Украины в Тегеране по электронной почте emb_ir@mfa.gov.ua. А в случаях экстренных ситуаций обращаться в посольство Украины по круглосуточному номеру +989128436681 либо по номеру "горячей линии" МИД + 380442381657.

Стоит отметить, что по официальным коронавирусом в Иране заразились 47 человек, а 12 из них скончались. Хотя по неофициальной информации количество погибших может быть в разы больше.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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