США перебросили в Британию самолет, способный нести ядерные авиабомбы

На базу британских ВВС также прибыли летчики-резервисты

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Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, совершил посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

На базу британских ВВС также прибыли летчики-резервисты и вспомогательное оборудование с авиабазы в американском штате Луизиана. Военные примут участие в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrior, а также в авиашоу "Дни НАТО" в Чехии.

Размещение B-52H в Англии предполагает "совместные тренировочные полеты с другими американскими самолетами и союзниками в зоне ответственности Европейского командования США в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации".

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Ранее на авиабазу Фэрфорд уже прибыли три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit.

За прошедшие дни они уже провели серию тренировочных полетов над Англией, Шотландией, а также над Норвежским морем. Один самолет B-2 Spirit впервые осуществил перелет в Исландию с кратковременной посадкой для дозаправки на авиабазе Кефлавик, после чего вернулся в Англию.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе.

Напомним, что раее американские истребители перехватили около Аляски российские ракетоносцы Ту-95, Министерство обороны РФ провело военные учения, в ходе которых перебросило на Чукотку два стратегических ракетоносца Ту-160.

Напомним, в начале этого года два американских истребителя F-22 перехватили неподалеку Северной Америки два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь". Бомбардировщики вошли в канадскую зону идентификации ПВО, но оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

Мы также писали, что командование Военно-морского флота РФ решило разместить на полуострове эскадрилью беспилотников "Форпост".

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