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Американские истребители вылетели на перехват российских бомбардировщиков возле Аляски

Сегодня, 20:16

Американские F-22 вылетали на сопровождение двух Ту-95 ВКС РФ близ Аляски

/ Фото: Wikipedia

Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны американского штата Аляска и Канады.

Об этом говорится в распространенном заявлении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

"Два F-22 и два CF-18 при поддержке E-3 Sentry, Stratotanker KC-135 и Tanker C-130 НОРАД 8 августа положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады", — сообщается в документе.

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Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве над морем Бофорта.

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Напомним, что ранее венгерские ВВС также дважды за сутки перехватили военные самолеты России в небе над Балтикой.

Мы также писали, что ранее в июне российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Как уже сообщалось, российские истребители волнуют соседей РФ и с другой стороны континента — ранее стало известно, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии.

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Канада США истребитель РФ аляска перехват бомбардировщик

Источник: ТАСС

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