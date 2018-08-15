Стала известна личность водителя, устроившего теракт в Лондоне

В полиции Великобритании установили личность человека, днем ранее сбившего пешеходов в центре Лондона и врезавшегося в ограду британского парламента. Это 29-летний выходец из Судана Салих Хатер.

Друзья Хатера утверждают, что он переехал в Британию около пяти лет назад и получил подданство страны.

Он увлекался футболом, а также любил поп-музыку. В его профиле в Facebook указано, что его любимые исполнители – певицы Селин Дион и Рианна.

В Facebook у него более 300 друзей. Согласно размещенной на его странице информации, он работал менеджером в магазине. Последний "пост" на его стене был сделан 17 июля этого года.

В прошлом Хатер не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб.

Как известно, автомобиль Ford Fiesta во вторник утром врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала сограждан проявлять бдительность в связи с наездом автомобиля на велосипедистов у здания британского парламента в Лондоне.

"Угроза терроризма в Соединенном Королевстве все еще находится на серьезном уровне. Я призываю общественность продолжать проявлять бдительность", – заявила Мэй.