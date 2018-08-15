Стала известна причина аварии на мосту в Генуе

Сегодня, 13:55

Происшествие не было случайностью, прокуратура собирает необходимые документы

Падение моста в Генуе произошло не случайно. Речь идет о человеческой ошибке. Об этом сообщил прокурор города Франческо Коцци. Об этом пишет Life.ru.

Он добавил, что прокуратуре предстоит собрать документы, которые относятся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", – сказал он.

Ответственность за обрушение моста глава Минэкономразвития страны Луиджи Ди Майо ранее возложил на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.

Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 38. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
авария, Италия, крушение, мост

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