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Стало известно, когда ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий российской делегации

26 июня, 08:48

Полномочия российской делегации обжалованы как по существенным, так и процедурным причинам

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

В среду, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы примет решение о представленной российской стороной делегации на летнюю сессию. Об этом говорится в заявлении ПАСЕ в Twitter.

Полномочия российской делегации, представленные на открытии вчера утром, были обжалованы как по существенным, так и процедурным причинам и немедленно переданы в соответствующие комитеты. ПАСЕ должна решить вопрос сегодня днем.

Отметим, что делегация России не будет принимать участие в выборах Генсека ПАСЕ и не придет в зал утром 26 июня до подтверждения полномочий.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.


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Тег Россия, обжалование, Совет Европы, ПАСЕ

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