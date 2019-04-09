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Стало известно, когда продолжиться диалог правительства Мэй с оппозицией по Brexit

Сегодня, 00:54

В премьерской канцелярии преисполнены решимости найти способ выхода из ситуации

Стало известно, когда продолжиться диалог правительства Мэй с оппозицией по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f4/e38/5ca4f4e38bd3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f4/e38/5ca4f4e38bd3f.jpg Евросоюз В премьерской канцелярии преисполнены решимости найти способ выхода из ситуации

Переговоры представителей правительства тори, возглавляемого премьер-министром Терезой Мэй, с представителями оппозиционной Лейбористской партии по выводу ситуации вокруг Brexit из политического тупика продолжатся во 9 апреля. Об этом заявил представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Мы преисполнены решимости найти способ выхода из ситуации, чтобы гарантировать, что мы сможем покинуть ЕС и исполнить решение, принятое на референдуме. Необходимость справиться с нерешенными проблемами потребует от партий безотлагательной работы, а потому министры и их коллеги из теневого кабинета оппозиции проведут переговоры завтра", — информировал сотрудник канцелярии главы правительства.

Лидер лейбористов Джереми Корбин ранее обвинил Мэй в том, что она не проявляет готовности отступать от установленных ею же самой "красных линий" в переговорах по Brexit. Среди тем, в которых, по его словам, не наблюдается подвижек в диалоге с консерваторами, лидер оппозиции упомянул доступ страны к таможенному союзу с ЕС после "развода", следование ряду положений о едином европейском рынке и ряду европейских норм, в том числе в сфере обеспечения прав трудящихся.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

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Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.


В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit

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Тег Великобритания, правительство, оппозиция, Мэй, Brexit

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ТАСС

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