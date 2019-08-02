Будет введено ограничение по количеству людей, одновременно находящихся на стройке

Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Стало известно, когда возобновят прерванную реконструкцию в Нотр-Даме https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8 2019-08-02T21:21:20+03:00 Евросоюз Будет введено ограничение по количеству людей, одновременно находящихся на стройке

Работы в пострадавшем от сильного пожара соборе Парижской Богоматери возобновятся в августе.

Об этом сообщил префект Иль-де-Франс Мишель Кадо, – пишет Le Monde

Их прервали из-за превышения содержания свинца на стройке, что угрожало здоровью рабочих

Точную дату возобновления работ в префектуре еще не определили. Ее назначат, когда будет проведена дополнительная очистка от свинца и улучшены меры по защите здоровья сотрудников.

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Будет введено ограничение по количеству людей, одновременно находящихся на стройке. Их будет не больше 30-40, тогда как до перерыва там одновременно работало от 60 до 70 рабочих.

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25 июля работы остановили, когда проверка выявила, что существующих правил недостаточно для охраны здоровья работников. За время перерыва чиновники планируют также доработать эти правила и меры защиты.

Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Отдельной темой для горячих дискуссий стал обрушившийся шпиль, который был спроектирован в XIX веке при реставрации средневекового строения. Поскольку он не был оригинальной задумкой первых создателей собора Жана де Шелья и Пьера де Монтрейя, президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, чтобы при восстановлении был построен шпиль современного вида. Согласно опросам общественного мнения, французы хотят, чтобы собор был восстановлен таким, каким он был до пожара.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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