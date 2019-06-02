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Столкновение теплоходов в Будапеште: появилось новое видео инцидента

2 июня, 13:20

В сети видно, как теплоход толкает меньшее судно, а потом люди бросают в воду спасательные круги

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

После столкновения двух теплоходов на Дунае в Будапеште, в результате которого погибли семь человек и еще 21 считаются пропавшим без вести, появилось новое видео с места трагедии.

Ролик, выложенный в Youtube, был сделан с борта корабля, стоявшего на причале у правого берега реки. На кадрах съемки видно, как большой круизный теплоход Viking Sigyn и прогулочный теплоход "Русалка" проходят под мостом Маргит.

На записи нет момента, когда меньший теплоход переворачивается, но видно, как Viking Sigyn догоняет "Русалку" и толкает ее перед собой.

Вскоре после столкновения больший теплоход останавливается и сдает назад, по его палубе бегают люди и бросают в воду спасательные круги, а в воде видны люди.

Ранее стало известно, что капитаном судна Viking Sigyn, который врезался в экскурсионный катер на Дунае, оказался гражданин Украины.


Напомним, в столице Венгрии произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и двое членов экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 был передан компании Panorama Deck Kft

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Тег видео, Венгрия, теплоход, столкновение, Будапешт

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