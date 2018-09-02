Столкновения в Хемнице: полиция уточнила количество пострадавших

Сегодня, 15:25

В ходе протестов произошли многочисленные столкновения со стражами порядка

Фото: AFP
Фото: AFP

В ходе субботних столкновений демонстрантов с полицией и ответных акций в германском городе Хемниц пострадало 18 человек, в том числе трое стражей порядка. Около 300 человек задержали, предотвратив столкновение различных групп.

Такие данные приводятся на официальном сайте местной полиции.

"Полиция задержала около 300 человек. По всей видимости, они пытались внедриться в группу сторонников партии "Альтернатива для Германии". Полиция предотвратила столкновение различных групп", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе протестов произошли многочисленные столкновения со стражами порядка. По уточненным данным полиции, в различных акциях в Хемнице в субботу участвовали более 11 тыс. человек.

Прошлая ночь в Хемнице была в целом спокойной, новых инцидентов зафиксировано не было, всего безопасность в городе обеспечивали более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

К настоящему моменту заведено 37 уголовных дел, связанных по большей части с нанесением телесных повреждений, повреждением чужого имущества и нарушением закона о проведении собраний.

"Не исключено, что это число вырастет", – отметили в полиции.

Отмечается, что стычки между различными группами обострялись, прежде всего, при отъезде участников демонстраций из Хемница.

Напомним, протесты в Хемнице вспыхнули еще 26 и 27 августа после того, как в ночь на 26 августа в городе от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы.

После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов собрались более двух тысяч человек, в том числе ультраправые. В результате произошли столкновения митингующих.
Германия, протесты, убийство, демонстрации, радикалы
Источник:

ТАСС

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