В Хемнице вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией

В германском городе Хемниц, где в субботу проходит сразу несколько акций, связанных с убийством, предположительно мигрантами, 35-летнего немца произошли новые столкновения между демонстрантами и полицейскими.

Правоохранители были вынуждены применить дубинки против нескольких левых радикалов, которые попытались прорваться к ультраправым, но были остановлены стражами порядка.

Ситуация в городе крайне напряженная. Многим правым радикалам, несмотря на то, что ранее их противники – антифашисты, "левые" – попытались блокировать близлежащие улицы, все же удалось примкнуть к Маршу молчания, организованному партией "Альтернатива для Германии" и антиисламским движением ПЕГИДА. По оценке городских властей, сейчас этот марш в память о погибшем гражданине ФРГ собрал около 6 тысяч человек.

Как сообщалось, в Хемнице 26 и 27 августа прошли манифестации после того, как в ночь на 26 августа в городе от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы.

После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов в воскресенье собрались около 800 человек, в том числе ультраправые, акция переросла в беспорядки, которые имели место и на следующий день. По данным правоохранительных органов, в понедельник со стороны правых в манифестациях участвовали 6 тысяч человек, со стороны левых – 1,5 тысячи.

Ранее мы писали о том, что в столице ФРГ – Берлине шестеро полицейских пострадали во время столкновений, произошедших в ходе марша правых радикалов, который прошел по случаю очередной годовщины смерти одного из глав нацистской Германии – Рудольфа Гесса.