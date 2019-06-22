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Суд над украинским гвардейцем в Италии: адвокат обвинил прокуроров в "назначении виноватого"

22 июня, 15:54

Защитник украинца обратил внимание на расхождения в показаниях свидетелей обвинения

Виталий Маркив. Фото: twitter.com/AvakovArsen
Виталий Маркив. Фото: twitter.com/AvakovArsen.

Адвокат украинца Виталия Маркива, бывшего бойца Нацгвардии, которого в итальянском суде обвиняют в смерти фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, выступил с итоговой речью, которая продолжалась шесть часов.

По словам защитника, обвинение пытается назначить виновного, а не выяснить имя настоящего преступника. Как сообщили в пресс-службе МВД Украины адвокат отметил, что прокуратура Павии не пытается найти найти настоящего виновника в гибели Роккелли.

Защитник также напомнил об информации троих ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу.

Речь идет о потерпевшем тогда французском фоторепортере Уильяме Ругелоне, итальянской журналистке Иларии Морани и фотографе Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца проанализировал их выступления и поведение, особенно французского потерпевшего. По словам защитника, показания Ругелона, предоставленные французским следователям в октябре 2014 года, отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

Кроме того, адвокат опроверг присутствие украинских военных возле места гибели Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова. Защитник отметил также, что огонь велся "снизу от сепаратистов", а не с горы Карачун на расстоянии в почти два километра, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли в результате минометного огня со стороны боевиков.

5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание суда, когда адвокат защиты сосредоточится на действиях украинских военных под Славянском в мае 2014 года. Ожидается, что вердикт суда будет объявлен 12 июля.

Мы также писали о том, что мать Маркива рассказала об абсурдности обвинений, поскольку итальянец был убит в двух километрах от дислокации ее сына, который на тот момент был вооружен лишь автоматом Калашникова.

На одно из заседаний приехал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Тег Италия, МВД, журналист, обвинения, славянск, маркив

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