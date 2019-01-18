Теракт в столице Норвегии: женщина при смерти, задержан россиянин
Задержанный выходец из Башкирии признал свою вину и признался, что хотел, чтобы жертв было больше
Правоохранительные органы Норвегии задержали 20-летнего выходца из российской республики Башкирия, которого подозревают в вооруженном нападении на женщину в центре Осло накануне.
Как пишет NRK, в день атаки злоумышленник прибыл в Норвегию из Швеции. Свою жертву он обнаружил в одном из магазинов, где напал на нее с ножом. Следователи считают, что женщина оказалась случайной жертвой.
В результате случившегося ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Опираясь на показания задержанного, полиция Норвегии считает случившееся терактом: он признал свою вину, заявив, что собирался совершить теракт и планировал, что жертв будет больше.
Норвежская прокуратура уже передала дело службе безопасности полиции Норвегии для дальнейшего расследования.
Напомним, полгода назад 31-летнего российского гражданина задержали по подозрению в подготовке теракта в Германии.
Также сообщалось о теракте в центре Парижа, где в результате нападения 20-летним выходцем из Чечни на прохожих были убиты два человека.
Кроме того, в декабре сотрудники правоохранительных органов Польши сообщили о задержании гражданина Российской Федерации чеченского происхождения, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне "Исламского государства".
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