Тереза ​​Мэй отменила планы выносить на голосование соглашение о Brexit

Премьер Британии отказалась от своих планов

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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Депутаты-консерваторы вчера сообщили, что законопроект о выходе из ЕС будет будет вынесен на голосование в Палате общин 7 июня.

Однако этот план был отклонен сегодня из-за недовольства части министров по предложению Мэй способствовать второму референдуму, чтобы завоевать межпартийную поддержку.

Представитель правительства Марк Спенсер заявил, что законопроект не может быть внесен в парламент, хотя это все еще может произойти после 3 июня.

Напомним, спикер Палаты общин Андреа Лидсом в среду вечером подала в отставку после того, как сказала премьеру, что не может поддержать законопроект.

Накануне Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit. Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума.

Как сообщалось, британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения.

Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.

Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.

Как мы писали, пятым президентом Украины Петром Порошенко создана делегация, которой поручено вести переговоры с Объединенным королевством Великобританией, чтобы подписать соглашение, предусматривающее политическое сотрудничество, свободную торговлю и партнерство после выхода Британии из Евросоюза.

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