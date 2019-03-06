Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Только не МиГ и не Су: очередная страна избавляется от российской авиации

Сегодня, 19:07

Крушение очередного российского самолета натолкнуло Варшаву на необходимость обновить военный авиапарк

МиГ-29
МиГ-29. Фото: Flickr
Только не МиГ и не Су: очередная страна избавляется от российской авиации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ffe/51a/5c7ffe51ab5cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ffe/51a/5c7ffe51ab5cd.jpg Евросоюз Крушение очередного российского самолета натолкнуло Варшаву на необходимость обновить военный авиапарк

Польским ВВС стоит как можно скорее избавиться от самолетов российского производства МиГ-29 и Су-22, считает министр обороны Мариуш Блащак, добавив, что их следует заменить истребителями пятого поколения.

"У меня есть выделенные деньги на закупку 32 самолетов, однако наши потребности больше, а значит, мы ищем финансовые возможности. Однако мы должны учитывать все обязательства", – заявил он.

Поводом для беспокойства стала недавняя авиакатастрофа – на востоке Польши разбился МиГ-29. Хотя пилот успел катапультироваться и выжил, президент Анджей Дуда и выступил за обновление военного авиапарка.

"Этот процесс требует времени, я хорошего мнения. Для премьер-министра (Матеуша – Ред.) Моравецкого безопасность всегда была, есть и будет в приоритете", – напомнил министр национальной обороны.

Напомним, что аналогичное происшествие случилось прошлым летом вблизи населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства и тоже с МиГ-29. И хотя пилот катапультировался, выжить ему не удалось.

Впрочем, об "особенностях" российской авиации хорошо известно и за пределами Европы. Так, в сентябре в индийском штате Раджастхан во время обычной миссии рухнул МиГ-27. Пилоту при этом удалось безопасно выбраться из кабины.

А спустя еще пару месяцев при выполнении тренировочного полета в Египте разбился истребитель МиГ-29М/М2, недавно проданный Россией. Пилот успел катапультироваться перед авиакатастрофой и не пострадал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Польша, МиГ-29, МиГ, МиГ-27

Вы сейчас просматриваете новость " Только не МиГ и не Су: очередная страна избавляется от российской авиации". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Польское радио

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощание с МиГ-29: еще одна страна отказалась от российских самолетов

14 декабря 2018, 09:33

Детище конструкторского бюро Микояна заменят американскими истребителями

Болгария отказалась докупать у России истребители МиГ-29

21 мая 2018, 09:22

Радев объяснил, почему совершить сделку невозможно

В Индии разбился истребитель МиГ-27

13 февраля, 01:45

Самолет МиГ-27, вылетевший из Джайсалмера, потерпел крушение во время обычной миссии

В России истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе

20 декабря 2018, 18:00

В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки

Венгрия за копейки продает последние российские истребители

11 февраля, 19:29

19 истребителей, десятки двигателей и прочие запчасти, включая ракеты, будут проданы на аукционе за смешную цену

В Подмосковье потерпел крушение истребитель, фото и видео

5 октября 2018, 12:10

Пилоты МиГ-29 успели катапультироваться

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Соловьева довели до истерики критикой Путина