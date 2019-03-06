Только не МиГ и не Су: очередная страна избавляется от российской авиации
Крушение очередного российского самолета натолкнуло Варшаву на необходимость обновить военный авиапарк
Польским ВВС стоит как можно скорее избавиться от самолетов российского производства МиГ-29 и Су-22, считает министр обороны Мариуш Блащак, добавив, что их следует заменить истребителями пятого поколения.
"У меня есть выделенные деньги на закупку 32 самолетов, однако наши потребности больше, а значит, мы ищем финансовые возможности. Однако мы должны учитывать все обязательства", – заявил он.
Поводом для беспокойства стала недавняя авиакатастрофа – на востоке Польши разбился МиГ-29. Хотя пилот успел катапультироваться и выжил, президент Анджей Дуда и выступил за обновление военного авиапарка.
"Этот процесс требует времени, я хорошего мнения. Для премьер-министра (Матеуша – Ред.) Моравецкого безопасность всегда была, есть и будет в приоритете", – напомнил министр национальной обороны.
Напомним, что аналогичное происшествие случилось прошлым летом вблизи населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства и тоже с МиГ-29. И хотя пилот катапультировался, выжить ему не удалось.
Впрочем, об "особенностях" российской авиации хорошо известно и за пределами Европы. Так, в сентябре в индийском штате Раджастхан во время обычной миссии рухнул МиГ-27. Пилоту при этом удалось безопасно выбраться из кабины.
А спустя еще пару месяцев при выполнении тренировочного полета в Египте разбился истребитель МиГ-29М/М2, недавно проданный Россией. Пилот успел катапультироваться перед авиакатастрофой и не пострадал.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Только не МиГ и не Су: очередная страна избавляется от российской авиации". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прощание с МиГ-29: еще одна страна отказалась от российских самолетов
Детище конструкторского бюро Микояна заменят американскими истребителями
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Самолет МиГ-27, вылетевший из Джайсалмера, потерпел крушение во время обычной миссии
В России истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе
В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки
Венгрия за копейки продает последние российские истребители
19 истребителей, десятки двигателей и прочие запчасти, включая ракеты, будут проданы на аукционе за смешную цену