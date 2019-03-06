Только не МиГ и не Су: очередная страна избавляется от российской авиации

Крушение очередного российского самолета натолкнуло Варшаву на необходимость обновить военный авиапарк

МиГ-29. Фото: Flickr

Только не МиГ и не Су: очередная страна избавляется от российской авиации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ffe/51a/5c7ffe51ab5cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ffe/51a/5c7ffe51ab5cd.jpg 2019-03-06T19:07:00+02:00 Евросоюз Крушение очередного российского самолета натолкнуло Варшаву на необходимость обновить военный авиапарк

Польским ВВС стоит как можно скорее избавиться от самолетов российского производства МиГ-29 и Су-22, считает министр обороны Мариуш Блащак, добавив, что их следует заменить истребителями пятого поколения.

"У меня есть выделенные деньги на закупку 32 самолетов, однако наши потребности больше, а значит, мы ищем финансовые возможности. Однако мы должны учитывать все обязательства", – заявил он.

Поводом для беспокойства стала недавняя авиакатастрофа – на востоке Польши разбился МиГ-29. Хотя пилот успел катапультироваться и выжил, президент Анджей Дуда и выступил за обновление военного авиапарка.

"Этот процесс требует времени, я хорошего мнения. Для премьер-министра (Матеуша – Ред.) Моравецкого безопасность всегда была, есть и будет в приоритете", – напомнил министр национальной обороны.

Напомним, что аналогичное происшествие случилось прошлым летом вблизи населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства и тоже с МиГ-29. И хотя пилот катапультировался, выжить ему не удалось.

Впрочем, об "особенностях" российской авиации хорошо известно и за пределами Европы. Так, в сентябре в индийском штате Раджастхан во время обычной миссии рухнул МиГ-27. Пилоту при этом удалось безопасно выбраться из кабины.

А спустя еще пару месяцев при выполнении тренировочного полета в Египте разбился истребитель МиГ-29М/М2, недавно проданный Россией. Пилот успел катапультироваться перед авиакатастрофой и не пострадал.

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