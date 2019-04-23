Три польских аэропорта "переименовали" Киев, Львов и Харьков
Отныне шесть международных аэропортов Польши присоединились к кампании МИД Украины CorrectUA
Международные аэропорты трех польских городов Вроцлава, Кракова и Катовице изменили названия украинских городов латиницей на корректные с Kiev на Kyiv, с Lvov на Lviv, с Kharkov на Kharkiv. Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины.
"Отныне 6 международных аэропортов Польши присоединились к кампании МИД CorrectUA", – говорится в сообщении.
В частности речь идет о следующих аэропортах:
- Международный аэропорт Варшавы имени Шопена;
- Гданьский международный аэропорт имени Леха Валенсы;
- Международный аэропорт Варшава-Модлин;
- Вроцлавский международный аэропорт имени Николая Коперника;
- Международный аэропорт имени Иоанна Павла II Краков-Балице;
- Международный аэропорт Катовице-Пыжовице.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию #CorrectUA в 2018 году, после чего многие аэропорты мира стали писать украинскую столицу как Kyiv.
В частности, в марте 2019 года аналогичное решение приняло руководство лондонского аэропорта "Лутон", а в апреле – аэропорта Манчестера (Великобритания).
Один из самых загруженных аэропортов мира, который находится в испанской Барселоне, также стал использовать корректное написание Киева.
Ранее сообщалось, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской транслитерацией.
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