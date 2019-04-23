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Три польских аэропорта "переименовали" Киев, Львов и Харьков

Сегодня, 16:35

Отныне шесть международных аэропортов Польши присоединились к кампании МИД Украины CorrectUA

Фото: facebook.com/CorrectUA
Фото: facebook.com/CorrectUA.

Международные аэропорты трех польских городов Вроцлава, Кракова и Катовице изменили названия украинских городов латиницей на корректные с Kiev на Kyiv, с Lvov на Lviv, с Kharkov на Kharkiv. Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Отныне 6 международных аэропортов Польши присоединились к кампании МИД CorrectUA", – говорится в сообщении.

В частности речь идет о следующих аэропортах:

  • Международный аэропорт Варшавы имени Шопена;
  • Гданьский международный аэропорт имени Леха Валенсы;
  • Международный аэропорт Варшава-Модлин;
  • Вроцлавский международный аэропорт имени Николая Коперника;
  • Международный аэропорт имени Иоанна Павла II Краков-Балице;
  • Международный аэропорт Катовице-Пыжовице.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию #CorrectUA в 2018 году, после чего многие аэропорты мира стали писать украинскую столицу как Kyiv.

В частности, в марте 2019 года аналогичное решение приняло руководство лондонского аэропорта "Лутон", а в апреле – аэропорта Манчестера (Великобритания).

Один из самых загруженных аэропортов мира, который находится в испанской Барселоне, также стал использовать корректное написание Киева.

Ранее сообщалось, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской транслитерацией

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Тег аэропорт, название, МИД Украины

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