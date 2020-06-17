Трюдо рассказал, когда Иран передаст Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Трюдо подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19

Иран готовит передачу Франции "черных ящиков" сбитого самолета украинского самолета "Международные авиалинии Украины".

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, это состоится в ближайшее время, пишет Deutsche Welle.

Черные ящики должны быть доставлены во Францию в ближайшее время", – заявил он.

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Кроме того, Трюдо подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.

Также он заверил, что давление на Иран для получения результатов причин катастрофы и правосудия будет продолжено.

"Мы собираемся и далее будем давить на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", – добавил Трюдо.

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Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что в кратчайшие сроки готовы провести переговоры с украинскими официальными лицами, чтобы немедленно решить вопросы о "черных ящиках" самолета, выплатах компенсаций семьям погибших и другие, связанные с трагическим инцидентом.

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Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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