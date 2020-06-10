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Крушение самолета МАУ под Тегераном: Иран обратился к Украине

10 июня, 15:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тегеран готов к переговорам по "черным ящикам" и выплате компенсаций семьям погибших

Иранские власти готовы обсуждать с Украиной расследование дела о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, в том числе вопрос "черных ящиков". Об этом речь шла на встрече заместителя министра иностранных дел Ирана Мохсенома Бахарванди и украинского посла в этой стране Сергея Бурдиляка, сообщает агентство Tasnim.

Как сообщается, на встрече замглавы МИД Ирана подчеркнул, что он в кратчайшие возможные сроки готов провести переговоры с украинскими официальными лицами, чтобы немедленно решить вопросы о "черных ящиках" самолета, выплатах компенсаций семьям погибших и другие вопросы, связанные с трагическим инцидентом.

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В свою очередь, посол Украины приветствовал предложение иранского дипломата, заявив, что он немедленно передаст эту идею соответствующим украинским властям и позже сообщит иранской стороне о результатах.

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Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.

Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военніе признались, что по ошибке сбили самолет.

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран Украина МАУ авиакрушение в Иране

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