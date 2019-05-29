Туск прокомментировал высокую явку на выборах в Европарламент

Самая высокая явка за 25 лет — это добрый знак для Евросоюза

Фото: president.gov.ua.

Самая высокая за последние 25 лет явка на выборах в Европарламент является хорошим предзнаменованием для Евросоюза. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обсуждению результатов выборов. Явка на выборах 23–26 мая составила 50,95% — самый высокий показатель после европейских выборов 1994 года.

"Мы были очень счастливы увидеть такую явку. Самая высокая явка за 25 лет — это добрый знак для Евросоюза. Теперь, кто бы ни возглавил европейские институты, у них будет сильный мандат от народа", — отметил он.

В то же время Туск признал, что большинство в Европарламенте теперь будет сформировать сложнее после серьезных потерь позиций социалистов и христианских демократов.

"Правда, у нас теперь будет более сложный Европарламент, в нем потребуется три партии, чтобы обеспечить большинство. Но я очень доволен и этим, поскольку Европарламент станет более представительным", — заявил Туск.

Как сообщалось, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов – 180.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

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