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Тысячи поляков пришли попрощаться с мэром Гданьска

Сегодня, 04:04

Люди сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии

Фото: AFP
Тысячи поляков пришли попрощаться с мэром Гданьска //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/285/2b9/5c42852b934b7.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/285/2b9/5c42852b934b7.jpg Евросоюз Люди сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии

В Гданьске тысячи людей пришли на церемонию прощания с мэром Павлом Адамовичем, который умер после нападения на благотворительном концерте.

Об этом сообщает RMF 24.

Люди, которые присоединились к процессии, сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии. 

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Напомним, нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске – Стефан В. выскочил на сцену во время выступления мэра и несколько раз ударил его ножом.

Как мы уже писали, злоумышленника задержали на месте, но на допросе в прокуратуре он не признал свою вину в убийстве политика.

Кроме того, после случившегося начали поступать угрозы и в адрес других политиков - 72-летний житель Варшавы позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши Анджею Дуде. А перед этим полиция задержала другого мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.

Польша, убийство, мэр, прощание, Гданьск, Адамович

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