Тысячи поляков пришли попрощаться с мэром Гданьска
Люди сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии
В Гданьске тысячи людей пришли на церемонию прощания с мэром Павлом Адамовичем, который умер после нападения на благотворительном концерте.
Об этом сообщает RMF 24.
Люди, которые присоединились к процессии, сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Напомним, нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске – Стефан В. выскочил на сцену во время выступления мэра и несколько раз ударил его ножом.
Как мы уже писали, злоумышленника задержали на месте, но на допросе в прокуратуре он не признал свою вину в убийстве политика.
Кроме того, после случившегося начали поступать угрозы и в адрес других политиков - 72-летний житель Варшавы позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши Анджею Дуде. А перед этим полиция задержала другого мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.
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