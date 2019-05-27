У побережья Канн столкнулись две яхты, есть жертвы

Столкновение произошло накануне вечером, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля

Фото: Pixabay

Две яхты разбились в субботу вечером у Канн (Приморские Альпы), один человек погиб, один травмирован.

Об этом сообщает Le Parisien.

Столкновение произошло около 9 часов вечера, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, когда две яхты находились на высоте Леринских островов.

Яхта из Монако врезалась в 27-метровую яхту под флагом Британии, которая в это время находилась на якоре.

Жертвой стал 29-летний британец, который пытался поднять якорь, чтобы избежать трагедии.

На место события прибыли сразу 14 сотрудников спасательных служб, правоохранительных органов и пожарные.

Обе яхты в результате лобового столкновения получили значительные повреждения, но, несмотря на это, смогли вернуться в порт своим ходом.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Как сообщалось, ранее два грузовых корабля столкнулись в водах японской префектуры Чиба недалеко от восточного побережья страны. В результате столкновения судно Sensho Maru затонуло. Спасатели начали поиск членов экипажа. Газета Asahi уточнила, что четыре моряка с Sensho Maru пропали без вести, капитану удалось спастись. Судно перевозило 1300 тонн стали.

Напомним, мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.

Кроме этого, у берегов Франции 29 апреля произошел пожар на борту пассажирского судна. Об этом сообщили в морской префектуре страны. Происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 – члены экипажа. Пассажирами судна являются граждане Франции, Великобритании, США, Испании и Польши. Корабль принадлежит французскому морскому перевозчику Brittany Ferries.

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