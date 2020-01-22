Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Убийственный шторм в Испании: возле Валенсии погиб украинец

22 января, 12:43

Тело мужчины обнаружили без признаков насильственной смерти

Одной из жертв шторма "Глория", который недавно обрушился на Пиренейский полуостров, стал гражданин Украины.

Ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, местный портал RTVe сообщает о 55-летнем мужчине, тело которого было обнаружено 21 января в испанском муниципалитете Каркахенте, расположенном в 40 км от Валенсии.

Причины гибели украинца расследуются, но по предварительной информации причин полагать, что он умер в результате насилия, нет, так как у погибшего были обнаружены признаки переохлаждения.

Реклама

Какие-либо данные о погибшем не приводятся. Украинские дипломаты в Испании случившееся пока что не комментировали.

В тренде
Россия может поглотить Беларусь: эксперт объяснил, почему это выгодно Украине
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Таким образом, он считается пятой жертвой непогоды в Испании и третьей – в автономном сообществе Валенсия.

Напомним, что из-за шторма, который принес в страну низкие температуры и сильные снегопады, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в декабре минувшего года число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции составило 9 человек. Штормы "Эльза" и "Фабиeн" переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону. Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Испания шторм ураган непогода украинцы за границей

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в ЕвропеЕвросоюз
Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планете
Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планетеFun
Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно
Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратноFun
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...