Убийственный шторм в Испании: возле Валенсии погиб украинец

Одной из жертв шторма "Глория", который недавно обрушился на Пиренейский полуостров, стал гражданин Украины.

Ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, местный портал RTVe сообщает о 55-летнем мужчине, тело которого было обнаружено 21 января в испанском муниципалитете Каркахенте, расположенном в 40 км от Валенсии.

Причины гибели украинца расследуются, но по предварительной информации причин полагать, что он умер в результате насилия, нет, так как у погибшего были обнаружены признаки переохлаждения.

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Какие-либо данные о погибшем не приводятся. Украинские дипломаты в Испании случившееся пока что не комментировали.

Таким образом, он считается пятой жертвой непогоды в Испании и третьей – в автономном сообществе Валенсия.

Напомним, что из-за шторма, который принес в страну низкие температуры и сильные снегопады, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в декабре минувшего года число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции составило 9 человек. Штормы "Эльза" и "Фабиeн" переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону. Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

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