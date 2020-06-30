Украинца обматерили в Польше из-за маски: видео

Поляк-украинофоб разразился потоком брани - его не пустили в супермаркет с неприкрытым ртом

В Польше, где ранее в этом месяце украинцев прямо посреди улицы расстреляли из газового пистолета, произошла новая ксенофобская атака.

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Как сообщает польский Центр мониторинга расизма и ксенофобии, поляк обматерил украинского работника супермаркета Biedronka, который отказался впускать его в магазин без маски – из-за эпидемии коронавируса в стране, как и в Украине, действует запрет на посещение общественных мест с неприкрытым лицом.

Инцидент произошел вечером 27 июня в Кракове. Очевидцы сняли случившееся на видео и выложили в соцсети.

"Украинцы еще и будут нам в Польше указывать", – самое приличное, что сказал поляк.

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Правозащитники просят помочь опознать украинофоба, которому, согласно 257 статье Уголовного кодекса Польши грозит до трех лет лишения свободы за расизм.

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Напомним, согласно опубликованному в этом году отчету консультационного комитета Совета Европы по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, в Польше из года в год растет уровень украинофобии, а граждане нашей страны являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменшинств.

Также, как уже сообщалось, прошлой осенью из вуза в Польше отчислили студентку, которая выложила в сеть видео с оскорблениями в адрес украинки.

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