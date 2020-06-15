Украинцев в Польше расстреляли из газового пистолета: подробности

В Польше, где ранее украинец остался инвалидом из-за ксенофобской атаки в Варшаве, произошло очередное нападение на граждан нашей страны.

По данным сайта Express Bydgoski, в центре города Грудзендз в Куявско-Поморском воеводстве 33-летний поляк прямо на улице напал на группу украинцев.

Услышанная им украинская речь настолько вывела мужчину из себя, что он стал выгонять граждан Украины из страны и угрожать им физической расправой, после чего достал газовый пистолет и начал стрелять в их сторону.

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Украинцы не пострадали, но решили сбежать от обезумевшего поляка. Они позвали окружающих на помощь и неравнодушные люди вызвали полицию, но когда правоохранители прибыли, злоумышленник стал оказывать им сопротивление и бросать в них камни.

В результате он все же был задержан по обвинению в незаконном хранение оружия (оказалось, что он носил газовый пистолет без разрешения), оскорблении группы людей по национальному признаку.

Сейчас ему грозит до 8 лет тюрьмы, но на время суда он был освобожден из-под стражи под залог и личное обязательство отмечаться в полиции трижды в неделю.

Напомним, ранее комитет Совета Европы опубликовал отчет, согласно которому из года в год в Польше растет уровень украинофобии, а украинцы являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменшинств.

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Также сообщалось, что прошлой осенью из вуза в Польше отчислили студентку, которая выложила в сеть видео с оскорблениями в адрес украинки.

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