Эвакуация украинцев в экзотических странах: подробности

Гражданам в Латинской Америке, Южной Азии и Африке помогут попасть домой через Варшаву

Польша поможет попасть на родину украинским гражданам, которые из-за коронавирусной эпидемии оказались за границей без возможности вернуться в Украину. Об этом пишет "Укринформ".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что десятки украинцев вернутся домой транзитом через Варшаву при содействии польской авиакомпании LOT.

"Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом. Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом авиакомпании SkyUp они полетели в Киев", – сказал Дещица.

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Варшава согласилась "подбирать" граждан Украины в отдаленных уголках планеты, поскольку так же, как и Киев, проводит операцию по возвращению своих граждан LOTdodomu ("Полет домой").

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Таким образом, при наличии свободных мест украинцы смогут долететь до Польши из стран Латинской Америки, Южной Азии и Африки. Решением этих вопросов посольство Украины будет заниматься в сотрудничестве с посольствами Польши в таких странах.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" пообщался с украинцем, чьи дети оказались в Доминиканской республике без возможности улететь.

Также сообщалось, что власти Венгрии согласились пропустить транзитом автобусы с украинскими гражданами, которых эвакуируют из Австрии и Хорватии, несмотря на то, что Будапешт запретил въезд иностранцев.

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