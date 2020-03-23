"О них никто не позаботился": 129 украинцев застряли в Доминикане

Житель Николаева, чьи дети застряли в "карибском раю", рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его семья

В то время, когда внимание властей Украины приковано к эвакуации граждан из таких популярных направлений, как Египет, Таиланд и Евросоюз, больше сотни наших граждан застряли без средств к проживанию в далекой и экзотической Доминиканской Республике.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал Вячеслав Токарь из Николаева, чьи дети – Виктория и Евгений – также оказались в это трудное время в Доминикане.

По его словам, в условиях массовых беспорядков, которые начались в стране, существовавшей преимущественно за счет туризма, 129 украинцев, включая двух беременных женщин и не менее 12 детей, были практически брошены на произвол судьбы.

"Какие-то отели закрылись 20 числа (марта. – Ред.), какие-то – 21-го. Отели не работают вообще. Если вы зайдете на страницу моей дочери в Instаgram, вы увидите видео разбоя – грабят гостиницы. Все идет к тому, что там будет гражданская война, потому что люди в основном были заняты в туризме", – утверждает Вячеслав.

Он отметил, что у населения страны нет средств для проживания, поэтому доминиканцы вынуждены выживать за счет грабежей и мародерства.

"О наших гражданах никто не позаботился. В Доминикане нашего посольства нет – посольство находится на Кубе. В Доминикане есть почетный консул. Илона ее зовут – очень деятельная, хорошая, порядочная женщина. Она помогает, чем может, но у нее очень ограниченные возможности. Она на контроле держит и МИД. В МИД обращался и я – ответ очень плавающий: "Делаем все возможное", – сетует мужчина.

При этом все "доминиканские" украинцы готовы, как и остальные эвакуированные граждане, заплатить за свое возвращение.

"Мы не требуем вывезти бесплатно. Все, что говорит президент о 40 тыс. человек, которых государство возвратило – все эти люди платили за себя второй раз, никого за бесплатно не вывозят. Вывозят за деньги. Те люди в Доминикане – у всех них есть деньги. Они хотят заплатить, чтобы выехать. Мы требуем: дайте нам возможность выехать. Рейсов нет". В тренде "О них никто не позаботился": 129 украинцев застряли в Доминикане

Вячеслав Токарь с семьей. Фото: личный архив Вячеслава Токаря

Вячеслав Токарь считает неверной позицию украинцев, которые перекладывают вину за сложившуюся ситуацию на самих туристов.

"Все сводится к тому, что "вы знали, куда вы едете, и теперь сами решайте свою проблему". Но это неправильное отношение. Ехали 6 числа (марта), и когда президент выступил – в Доминикане уже было все закрыто. То есть, небо закрыто. Остается небо открытым только для чартера. Люди бы купили чартер, но физически это невозможно", – констатирует мужчина.

Он добавил, что власти Доминиканской Республики ввели комендантский час с 20 до 6 часов и теперь украинские граждане разбросаны по всему острову.

"Со вчерашнего дня в Доминикане начали "глушить" интернет. Если сегодня у них отключат интернет для наших людей – считайте, что мы их всех потеряли. Потому что в Доминикане "белый" человек – это источник денег".

В связи с этим он призывает власти эвакуировать людей исходя не из того, в каких странах их больше, а где им опаснее. На данный момент, по словам собеседника сайта "Сегодня", в Доминикане остаются 129 человек, которые не смогли вернуться на Родину.

Кроме того, Виктория и Евгений Токари обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об эвакуации и предложили ему отправить за ними президентский борт.

Отметим, что, по данным Министерства иностранных дел Украины, четверо украинских граждан заразились коронавирусом в Доминиканской Республике и сейчас проходят лечение.

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