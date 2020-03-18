Венгрия поможет сотням украинцам эвакуироваться домой от коронавируса

Власти Венгрии согласились пропустить транзитом автобусы с украинскими гражданами, которых эвакуируют из Австрии и Хорватии, несмотря на то, что Будапешт запретил въезд иностранцев.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter после беседы с венгерским коллегой Петером Сийярто 18 марта.
"Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас их 310. Ждем дома!" – написал Кулеба.
В то же время, из самой Венгрии, по его словам, с вечера 16 марта через границу удалось перевезти более 400 украинцев. При этом он напомнил о том, что пеший переход из Венгрии в Украину запрещен.
А по словам посла Украины в Венгрии Любови Непоп, также был восстановлен транзитный маршрут украинских грузовиков, которые едут из Италии через венгерскую территорию. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
Напомним, что в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции Украина также закрыла границу для иностранных граждан и запретила все коммерческие авиаперевозки. Несмотря на это, было решено выделить 4,162 млн долларов, чтобы вернуть почти 35,5 тыс. граждан, которые в это нелегкое время оказались за границей и решили вернуться домой.
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