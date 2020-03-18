Венгрия поможет сотням украинцам эвакуироваться домой от коронавируса

Будапешт готов пропустить автобусы и машины с украинцами через свою территорию

Власти Венгрии согласились пропустить транзитом автобусы с украинскими гражданами, которых эвакуируют из Австрии и Хорватии, несмотря на то, что Будапешт запретил въезд иностранцев.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter после беседы с венгерским коллегой Петером Сийярто 18 марта.

"Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас их 310. Ждем дома!" – написал Кулеба.

Реклама

В то же время, из самой Венгрии, по его словам, с вечера 16 марта через границу удалось перевезти более 400 украинцев. При этом он напомнил о том, что пеший переход из Венгрии в Украину запрещен.

В тренде Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

А по словам посла Украины в Венгрии Любови Непоп, также был восстановлен транзитный маршрут украинских грузовиков, которые едут из Италии через венгерскую территорию. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Напомним, что в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции Украина также закрыла границу для иностранных граждан и запретила все коммерческие авиаперевозки. Несмотря на это, было решено выделить 4,162 млн долларов, чтобы вернуть почти 35,5 тыс. граждан, которые в это нелегкое время оказались за границей и решили вернуться домой.

Подробнее о том, какие превентивные меры страна уже ввела против эпидемии, вы можете узнать в материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" на нашем сайте

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама