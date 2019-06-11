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Украинцы помогут искать пропавших без вести в результате аварии катера в Будапеште

11 июня, 20:20

Тела погибших туристов могло отнести и на территорию Украины

Фото Reuters
Фото Reuters.

Министерство внутренних дел Украины будет сотрудничать с правительствами Венгрии и Южной Кореи для поиска без вести пропавших лиц в результате аварии катера на Дунае в Будапеште.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время встречи с послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом, – сообщает пресс-служба МВД.

Расстояние от места трагедии до украинской границы составляет 1500 км, за это время тела погибших туристов могло отнести и на территорию Украины. Поэтому подразделения МВД Украины сотрудничать с представителями других стран для поиска утонувших.

Напомним,  29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin

Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.

Ранее в Будапеште из Дуная вытащили затонувший катер, обнаружили еще четыре тела


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Тег авария, катер, погибшие, Украина, без вести, Будапешт

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