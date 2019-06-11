Украинцы помогут искать пропавших без вести в результате аварии катера в Будапеште
Тела погибших туристов могло отнести и на территорию Украины
Министерство внутренних дел Украины будет сотрудничать с правительствами Венгрии и Южной Кореи для поиска без вести пропавших лиц в результате аварии катера на Дунае в Будапеште.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время встречи с послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом, – сообщает пресс-служба МВД.
Расстояние от места трагедии до украинской границы составляет 1500 км, за это время тела погибших туристов могло отнести и на территорию Украины. Поэтому подразделения МВД Украины сотрудничать с представителями других стран для поиска утонувших.
Напомним, 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.
Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.
Ранее в Будапеште из Дуная вытащили затонувший катер, обнаружили еще четыре тела.
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