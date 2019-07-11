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Украинцы попали в ДТП в Польше: погибла молодая женщина

11 июля, 16:02

Микроавтобус с гражданами Украины в салоне въехал в прицеп двигавшегося впереди грузовика

Фото: RDN Małopolska
Фото: RDN Małopolska.

Спустя всего месяц после смертельного ДТП в Польше, жертвами которого стали четверо граждан Украины, произошла дорожная авария, в результате которой погибла молодая украинка.

Как сообщает RDN Małopolska, инцидент случился в ночь на 11 июля на трассе А4 в Малопольскоем воеводстве между польскими городами Дембица и Тарнув, где микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, который двигался в направлении Кракова, въехал в прицеп двигавшегося впереди грузовика.

В салоне микроавтобуса находились семь украинских граждан. Из-за ДТП погибла 18-летняя украинка и еще трое пассажира попали в больницы. Угрозы их жизни нет.

Информации о личных данных погибшей и пострадавших нет.

Напомним, в июне гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек.

Кроме того, мы писали о ДТП в которое в Польше попал украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце. В результате аварии погиб водитель автобуса, и еще два человека попали в больницу.


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Тег авария, ДТП, Польша, украинцы за границей, дорожное происшествие, украинцы в Польше

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