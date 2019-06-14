В Польше скончалась четвертая жертва ДТП с украинцами

В больнице умер 19-летний пострадавший

Фото: Facebook.

В Польше скончался четвертый участник ДТП, в котором, как сообщалось ранее, погибли трое граждан Украины.

Таким образом погибших стало четверо. Как сообщает, РадіоТрек, в больнице умер 19-летний парень.

Все погибшие – уроженцы села Борбин Млиновского района Ровенской области 1981, 1987, 1986-го и 2000-го годов рождения.

Известно, что при себе не все они имели документы, поэтому некоторое время их личные данные устанавливали специалисты.

Украинский консул уже отправился в уезд на западе Польши, где произошло смертельное ДТП, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По данным издания, родственники умерших также выехали в Польшу, чтобы решить юридические вопросы и забрать тела домой.

Как сообщалось, авария в Польше произошла в среду, 12 мая, после 17:00 на местной дороге между Пщевым и Новым Гожицком. По неизвестной причине водитель Opel Astra потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое в очень тяжелом состоянии были госпитализированы.

Ранее мы писали о том, что гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек.

Также мы сообщали, что под Киевом два человека погибли в ДТП с грузовиком, перевозившим коров.

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