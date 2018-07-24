Украинцы в Греции попросили у консула помощи из-за лесных пожаров

Восемь граждан Украины обратились к украинскому консулу с просьбой помочь им переехать из греческого города Кинета в Афины из-за лесных пожаров. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул установил контакт с восемью гражданами Украины (4 взрослых, 4 детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля", – сказал Кирилич.

По словам представителя департамента, украинцам помогают подыскать другое место жительства в Афинах.

Кирилич добавил, что по состоянию на 15:40 среди погибших или пострадавших в результате пожаров граждан Украины нет.

Напомним, по последним данным, число погибших в результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Греции, возросло до 74, более 180 человек пострадали.

Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции.