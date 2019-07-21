Украинцы в мире: как живется на туманных островах Ирландии и Англии

Украинцы делают карьеру с "нашими" дипломами, ­знакомятся при помощи чайных пакетиков и едут отдыхать летом на Днепр

Фото: Pixabay

Сегодня мы расскажем о жизни украинцев в монархической Англии и свободной Ирландии. В первой героям нашего материала удалось сделать карьеру и зарекомендовать себя в обществе. А во второй — построить спокойную семейную жизнь. Но оказалось, что украинскому темпераменту как раз и не хватает мелких повседневных передряг, за которыми они даже иногда скучают.

В поисках тусовки

Андрей Смоленко впервые приехал в Англию 19 лет назад. Он сошел с самолета в аэропорту Хитроу с маленькой сумкой в четверг, а уже в воскресенье — покорял лондонские дискотеки.

"Я тогда был студентом. И взял академический отпуск, чтобы просто повеселиться! — вспоминает Андрей. — Я слышал, что в Англии много классных вечеринок. Поэтому после переезда сразу устроился в развлекательный комплекс. Работал в пабах, ресторанах и ночных клубах. И довольно быстро сделал карьеру. Через 4 года (в 2004 г.) я все-таки вернулся на родину, где окончил вуз, чем был очень горд. А через пару лет вообще решил сменить сферу деятельности и подался в юристы. Устроился на работу в Манчестере. Меня приятно удивило, что украинского диплома оказалось достаточно! Кроме того, я был готов работать овертайм — после окончания рабочего дня и в субботу. Наверное, меня ценили за это рвение, знание английского и чувства юмора, что у юристов редко встретишь. Сейчас у меня собственный бизнес: я занимаюсь ораторским искусством и в качестве хобби веду группу нашей диаспоры в Facebook — UK-Ukraine.

Ораторское искусство как хобби. Фото: А. Смоленко

Я давно понял: чтобы наладить контакт с британцами, нужно выпить с ними чаю. У каждого есть предпочтения на этот счет: сколько времени заваривать пакетик, наливать молока, сыпать сахара... Если ваши убеждения совпадают — это любовь навсегда! Англичане и правда часто говорят о погоде. Разговор традиционно должен начаться с жалоб, что светит солнце или идет дождь. Они короли жалоб на этот счет! Я стараюсь приезжать в Украину несколько раз в год. У меня двое детей: Софии — 11, а Мартину — 7 лет. Их мама — итальянка Микелла. Но мы развелись 3 года назад, сейчас я встречаюсь с украинкой Татьяной. Надоело иметь дело с иностранками: в них нет какой-то душевности. Детей тоже регулярно беру с собой в Украину на две-три недели. Мне важно, чтобы они знали свои корни. Их одноклассники едут на Майорку, а мы — в Днепре купаемся. Когда дети возвращаются в школу и делятся впечатлениями о своих экзотических поездках, это добавляет им авторитета в глазах сверстников. Дочка прошлое лето провела в лагере — 9 дней на Днестре. Ей очень понравилось! Она говорит на русском и немного на украинском. Детские оздоровительные лагеря в Англии почти не развиты: никто не хочет брать на себя ответственность за детей, это дорого по страховке, родители очень привередливы. А в Украине это на классном уровне, качественно и интересно. Я слушаю украинскую музыку. ONUKA — просто нереальная! Я скучаю по Киеву и родителям. И уже через три месяца после приезда снова хочу на родину".

В Украину — каждые полгода. Фото: А. Смоленко

Английские фишки

По площади Великобри­­та­­ния меньше Украины в 2,5 раза. Официальное на­­зва­­ние страны — Соединенное Королевство Велико­­бри­­та­­нии и Северной Ир­­лан­­дии. В Великобританию вхо­­дят Англия, Шотландия и Уэльс.

Наша диаспора в Соединен­­ном Королевстве офи­­ци­­аль­­но — 30 тыс. человек. Са­­мые крупные сообщес­­тва — в Лондоне и Манчестере.

Для посещения Англии ук­­раинцам нужна виза, которая обойдется в 100 евро.

Самый популярный рейс: Киев — Лондон. Стоимость билетов без пересадок обой­­дет­­ся в среднем в 15 тыс. грн туда и обратно, но если бронировать билеты заранее (месяца за два), то мож­­но уложиться даже в 3 тыс. грн. Но обращайте внимание, куда прибывает самолет, иначе сэкономленные деньги уйдут на такси.

Снять однокомнатную квартиру в Лондоне (на окраине) можно за 1200 фунтов. Минимальная зарплата в Британии — 9,6 фунта в час, средняя зарплата в месяц — около 2300 фунтов.

Британцы — действительно фанаты чая. В стране есть даже поговорка: "Семь чашек чая помогут проснуться, девять чашек помогут заснуть".

Без масок: обеспеченные люди не кичатся достатком

Марина Пономаренко родилась в Светловодске Кировоградской области, уехала в Британию в 20 лет и прожила 17 лет в городе Таунтоне, графства Сомерсет.

"Я переехала, потому что вышла замуж за чистокровного англичанина, — рассказывает Марина. — За все время пребывания здесь я встретила только пару человек из Украины. Это были люди, приехавшие в страну нелегально, по поддельным паспортам. Они жили там несколько десятков лет и не могли выехать на родину. Но после того, как Британия приняла закон о легализации этих эмигрантов, им дали гражданство. Они смогли побывать дома и потом вернуться в Англию. Англичане относятся пренебрежительно ко многим нациям — ирландцам, французам, русским, полякам, литовцам... А вот в Испанию ездят с удовольствием. Еще британцы высокомерны и считают себя самыми умными. И когда ты с ними в близких отношениях, они перестают это скрывать под маской толерантности. Я очень рада, что мой сын там сделал хорошую карьеру. Это подтверждает, что мы тоже не лыком шиты. Квартиру купить для молодежи вполне реально. Тем, кто первый раз покупает жилье, предлагают очень низкую ставку по ипотеке и хорошие условия от местного Нацбанка. Еще, когда я приехала впервые, меня впечатлили улыбчивые люди. У них настоящее спокойствие и радость! Обеспеченные люди стесняются акцентировать внимание на своем достатке: в школе дети никогда не хвастались мобильными телефонами и туфлями. Моя родня часто просила привезти в Украину витамины, пищевые добавки и косметику, которые там очень высокого качества. А вот сами англичанки косметикой почти не пользуются, да и вообще, честно говоря, мало заботятся о внешности. Что очень сильно поражало в Англии — это отношение учителей к детям в школе сына. Оно намного лучше, чем у нас, даже не верилось, что так бывает! Не могла понять, в чем подвох. Но я вернулась на родину. И, несмотря на многие проблемы, здесь чувствую себя намного комфортнее, чем в Англии. Дома я — как рыбка в своей среде. А там я была в чужой. Одно радует: пенсию я себе заработала британскую".

Пригород. К вежливости местных украинцам привыкать сложно. Фото: creativeinnovationcentre.co.uk

Ирландские Фишки

Ирландия получила свою независимость в 1922 году.

Столица — Дублин. На самолете добраться можно с одной пересадкой, в среднем за 6—8 часов. Билет в обе стороны обойдется от 12 тыс. грн (с ранним бронированием можно найти вдвое дешевле). Одноразовая виза обойдется в 60 евро, многоразовая — 100 евро.

Жилье в Ирландии найти сложно и дорого. В Дублине маленькая квартира обходится 1300 евро в месяц.

Минимальная зарплата в Ирландии — 9,80 евро в час, средняя зарплата — 2500 евро. Устроиться на работу легко, если знаешь английский и есть разрешение на работу.

Ирландцы чтут свои корни и очень не любят, когда их называют англичанами. Они даже разобрали британские железнодорожные пути, и на их месте проложили свои.

В Ирландии действительно много рыжеволосых людей: как выяснили ученые, примерно 50% населения Ирландии, хотя и имеют светлые или темные волосы, являются носителями "рыжего гена".

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Irish relax: сидеть и смотреть, как растут ногти

Светлана Марценюк пере­­ехала в Ирландию 10 месяцев назад, к мужу. Сейчас они живут в Тауэре, Корке.

"Я работала в сфере недвижимости и много путешествовала, — рассказывает Светлана, — но переезд мне дался очень нелегко. Адаптироваться в Ирландии мне помогал психолог. Я не хотела оставлять любимый Киев. Никогда не забуду день памяти Шевченко 9 марта, когда я в своем киевском коллективе стала общаться исключительно на украинском языке. Все смотрели на меня, как на инопланетянку! Они мечтали жить за границей, а я уговаривала любимого переехать в Украину. Мой муж родом из Берлина, Киев понравился ему больше. Но жить в Украине он отказывался категорически — из-за коррупции и социальной незащищенности. Самым сложным при переезде были походы в консульство. Такого хамства я нигде не встречала! Мне отказывали три раза, несмотря на хорошую визовую историю и множество "шенгенов".

Старина. Молодое поколение идет в ногу со временем, а старое хранит верность истории и семье. Фото: С. Марценюк

Муж настоял, чтобы первый год после переезда я не рвалась сразу устраиваться на работу, а сначала адаптировалась к стране. Сейчас я отдыхаю, изучаю язык, знакомлюсь с людьми и культурой. Он часто шутит, что я ничего не знаю о слове "релакс"! У ирландцев есть поговорка: "Сидеть и смотреть, как ногти растут". Но это не про меня однозначно! Я уже успела кардинально изменить интерьер дома, причем сделала все сама, с помощью YouTube. Начала выращивать овощи на заднем дворе, помогаю подруге с тремя детьми... Я очень скучаю по нашему метро. Помню, когда первый раз мы приехали из Ирландии, я специально вышла из автобуса на Харьковской, чтобы спуститься в подземку. Люди толкались, ругались, а я стою счастливая — я дома! Но здесь я быстро стала своей — ведь у меня рыжие волосы. С новыми знакомыми мы ходим "Опера Хаус", обсуждаем компьютерные игры. Три недели назад я познакомилась с семьей геев — очень приятные люди. Но поскольку я верующая, то не знаю, как к этому относиться. Еще меня удивило, что здесь отцы принимают активное участие в воспитании детей. Например, мама может спокойно уйти на кофе с подругами и оставить 10-дневного ребенка с папой! Местные женщины моего возраста — почти все феминистки, хотя мне это не сильно нравится. А старшие — настоящие католики и ценят институт семьи. Здесь качественные и доступные продукты питания, и это плюс. Но большой минус — медицина, особенно диагностика. Здесь ни одного лекарства нельзя купить без назначения! Прием врача — 60—100 евро, а очередь к гинекологу — 3—4 месяца. Однажды моя подруга обратилась к терапевту с болью в ухе. Так врач прямо при ней гуглил симптомы! Когда она вышла из больницы, ее догнали на парковке и сообщили, что врач передумал с диагнозом. Конечно, ведь первый диагноз звучал смешно: "свинка в ухе"! От лечения она отказалась".

Светлана. Долго училась отдыхать по-ирландски. Фото: С. Марценюк

Привычки: права по почте и редкие гости

Валерия Бушениеце 26 лет. В июне 2016 года она из Украины переехала в ирландский Карлингфорд — чтобы жить вместе с супругом, который до свадьбы уже 15 лет жил за границей.

"После росписи я подала на визу, — рассказывает Валерия. — Сейчас я в декрете, воспитываю маленькую дочь и работаю офис-менеджером. Скучаю по родным: больше всего не хватает общения и встреч с ними. Когда мы возвращаемся, устраиваем семейный ужин и празднуем наш приезд домой. Здесь мы общаемся в основном с ирландцами. Все очень открытые — всегда здороваются, когда проходят мимо. С ними легко найти общий язык, если знаешь английский. Ирландцы редко ходят в гости друг к другу, не устраивают дома застолья. Они встречаются в пабах или ресторанах. Мне очень нравится, что здесь соблюдают законы. Например, если по дороге едет машина 30 км/ч, а за ней уже образовалась целая колонна — сигналить все равно никто не будет! Еще ирландцы едят только проверенные продукты, которые купили в супермаркете. Грибы и ягоды в лесу не собирают. Как-то пытались объяснить, что такое березовый сок, но, увы, у нас так и не вышло. Мы из Украины всегда привозим домашнее сало и сладости. Однажды угостила соседку нашими шоколадными конфетами. А на следующий день она мне их вернула, сказав: "Извини, но они слишком шоколадные и сладкие". А вот нашим родственникам по душе вкусняшки, кофе, пиво и виски, которые мы привозим в качестве подарков.

Холодное лето. Не хватает украинской жары и семейных ужинов. Фото: В. Бушениеце

Мы живем в маленьком городке возле моря, там очень тихо и спокойно. Ирландия — красивая страна, комфортная для семейной жизни. Но первое время мне было трудно привыкнуть к системе: все нужно оформлять только через почту!

Даже водительские права выдают таким образом. Нужно собрать кучу бумаг для государственного учреждения и ждать письма. Еще в Ирландии достаточно прохладно. Я прилетела летом и ходила в кожаной курточке, сначала было непривычно. Но сейчас меня все устраивает, особенно когда зимой нет снега и слякоти. Но солнышка и жары летом иногда не хватает".

Морской пригород. Ирландия идеальна для тихой семейной жизни. Фото: В. Бушениеце

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что делать в случае смерти родных за границей. В большинстве случаев доставкой тела в Украину занимаются похоронные агентства.

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