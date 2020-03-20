Украине далеко: ООН назвала самую счастливую страну мира

Финляндия в третий раз подряд возглавила престижный рейтинг World Happiness Report

Финляндия является самой счастливой страной мира, согласно результатам Всемирного доклада о счастье (World Happiness Report). Эта страна уже в третий раз подряд возглавляет престижный рейтинг.

Доклад с 2012 года выпускает Сеть решений устойчивого развития ООН (UN SDSN), учитывая такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

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В пятерку лидеров традиционно входят скандинавы: Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия. Кроме того, самыми счастливыми оказались Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. В то же время, Великобритания заняла 13-е место, Германия — на 17-м, США – 18-м, а Франция – на 23-ем месте.

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Украина постепенно улучшает свои показатели – в прошлом году она поднялась со 138 на 133, а в этом году "подскочила" сразу на десять пунктов – на 123-ю позицию. При этом наша страна, все равно, остается самой несчастной в Европе.

В то же время, самыми несчастливыми странами в мире ООН считает Афганистан, который занял последнюю 153-ю строчку рейтинга, Южный Судан, Зимбабве, Руанду, Центральноафриканскую Республику, Танзанию, Ботсвану, Йемен, Малави и Индию.

Напомним, ранее доцент Киевской школы экономики Ольга Купец рассказала сайту "Сегодня", что, чем больше украинцы работают – тем несчастнее становятся, и что люди с пассивными доходами больше удовлетворены своей жизнью.

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