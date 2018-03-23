Украина на 138 месте в рейтинге счастья: что с нами не так

Украина попала в топ-5 стран с самым большим спадом в рейтинге счастья с 2010 года. В списке с нами Йемен, Сирия, Малави и Венесуэла.

20 марта – Международный день счастья. К этому дню вышел World Happiness Report 2018 – Всемирный Доклад о Счастье. На верхушке рейтинга – почти сплошь северные страны: Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Нидерланды, Швеция, Канада. Хотя Израиль тоже стоит высоко, на 11-м месте. Рейтинг ежегодно публикуется "Сетью решений устойчивого развития" под эгидой ООН.

Украина на 138 месте. За пять лет страна опустилась в рейтинге на 53 позиции.

Рейтинг учитывает уровень дохода, ожидаемую продолжительность жизни, степень социальной поддержки, личной свободы, отношение людей к коррупции и щедрость народа.

По продолжительности жизнистрана на 86 месте: у нас женщины живут в среднем 76 лет, мужчины – 66. Самый лучший показатель у страны по уровню социальной поддержки – 54 место. Хуже всего у нас с личной свободой. Украинцы по этому показателю на 144 месте. А вот по восприятию коррупции Украина на шестом месте. Щедрость – еще один пункт, который не дал Украине спуститься еще ниже в индексе. Мы заняли 60-е место в рейтинге.

Индекс счастья не оценивает само чувство. Скорее – предпосылки и факторы для его формирования, отмечает Ольга Хоменко, эксперт программы "Экономика" Украинского института будущего.

"Если описать все составляющие индекса счастья простыми словами, то счастье – это возможность заниматься любимым делом, получать за это достойную плату, чувствовать себя полезным и быть уверенным в завтрашнем дне. Несчастье – это необходимость выживать, "крутиться", это минимальная зарплата в 100 евро, понимание, что о тебе не то что не заботится, а также не защищает, и гнетущая мысль, что и завтра, и через годы все будет так же. Поэтому данные рейтинга не удивляют – большинству украинцев трудно в настоящем, а в светлое будущее они уже не верят. 138 место в рейтинге счастья – это, собственно, сигнал: "Дно достигнуто" – ниже только самые бедные страны Африки, Сирия, Афганистан. Это сигнал для всех, однако, в первую очередь, для чиновников", – говорит писатель Ник Лисицкий.

Чтобы создать условия для ощущения счастья нужны пять факторов, считает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу "Украинского института будущего".

Гармоничное социальное и экономическое развитие.

Работа.

"Очень важно для улучшения восприятия счастья – работа. Работа занимает значительную часть нашего времени и, если она не приносит удовольствия, человек счастливым не будет. Почему мы на с 138 месте? Потому что у нас не созданы условия для выбора в плане того, что у нас безработица, новые рабочие места не создаются. Фактически люди идут не на работу, которая приносит удовольствия, а какая попадется, чтобы прокормить себя и семью. Фактически это сильно влияет на восприятие счастлив ли человек или нет", – добавляет Ярослав Пилипчук.

Возможность жизненного выбора. В частности, условия для малого и среднего бизнеса. То есть, нужны налоговые каникулы, доступное кредитование и так далее, чтобы в стране формировался средний класс.

Бережное отношение к окружающей среде или экологическая культура населения.

Технологии. Чтобы украинцы имели доступ к мировым новинкам, становится более мобильными, технологически развитыми.

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