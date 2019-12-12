Украинец-исламист планировал теракт в Польше: что о нем известно

Фото: пресс-служба полиции Польши

26-летний украинец Максим С., которого задержали в Польше по подозрению в подготовке теракта, принял ислам после расставания с девушкой.

Как сообщает TVP info, польские правоохранители опровергли изначальную информацию о том, что мужчина приехал в Польшу несколько месяцев назад. По их данным, украинец находился в стране последние три года – он работал поваром-сушистом в одном из ресторанов города Пулавы.

Коллеги и соседи подозреваемого утверждают, что с Максимом никогда не было проблем, но в конце октября – начале ноября в его поведении начались перемены. Сам мужчина объяснил это принятием мусульманской веры.

Он обещал наказать "неверных" и рассказывал о новых друзьях – мусульманах-радикалах чеченского и таджикского происхождения в Варшаве. После ареста украинца, у них дома прошли обыски, но ничего подозрительного обнаружить не удалось.

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Знакомые украинца считают, что он мог попасть под влияние исламистов из-за недавнего расставания с девушкой. Максим тяжело это переживал и вскоре объявил, что стал мусульманином.

По данным журналистов, задержанный служил в украинской армии. И хотя он не участвовал в боевых действиях на Донбассе, он был хорошо знаком с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, а после обращения в ислам изучал способы приготовления взрывчатки из общедоступных материалов.

В Агентстве внутренней безопасности Польши утверждают, что он готовился к теракту – якобы мужчина уже нашел автомобиль, который он хотел начинить взрывчаткой, въехать в один из торговых центров в Пулавах и взорвать.

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Другой вариант, который рассматривал украинец – атаковать прохожих ножами, которые нашли у него дома. Также при обысках были обнаружены пистолет и боеприпасы.

Отмечается, что на допросе подозреваемый держался уверенно и просил не уведомлять о случившемся украинского консула.

Люблинская районная прокуратура хочет отправить его на психиатрическую экспертизу. Кроме того, суд поместил его под арест сроком на три месяца – если его вину докажут, ему будет грозить до пяти лет тюрьмы.

В сентябре в Польше тоже задержали несколько украинцев за угрозы совершить теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Но они назвали это шуткой, и их освободили.

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

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